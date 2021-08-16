В коротком платье, рубашке и ромпере: Кэндис Свэйнпоул хвастается образами в отпуске

В коротком платье, рубашке и ромпере: Кэндис Свэйнпоул хвастается образами в отпуске

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул показала подписчикам, как проводит отпуск в Италии.

32-летняя звезда и экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret запостила в блоге несколько кадров и продемонстрировала, как проводит каникулы в Италии вместе со своими друзьями.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

На одном из фото Кэндис позирует вместе с другом Эдуардо Бравином, модель одета в белую рубашку на голое тело, пуговицы которой расстегнуты.

На другой фотографии звезда обнимается с неизвестным мужчиной, на ней одет комбинезон-ромпер, а волосы собраны в пучок сзади. В ушах у модели небольшие золотые серьги-кольца.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

Также девушка поделилась фотографией на яхте, где позирует в белой расстегнутой рубашке и топлес и в фуражке. А еще показала, как в легком коротком платье голубого цвета нежится на солнце на яхте.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

Будем следить за тем, как проходит отпуск модели. Наверняка, она поделится еще каким-то интересными снимками в блоге.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

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Кэндис Свэйнпоул на подиуме и в реальной жизни (27 фото)

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