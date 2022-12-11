В коротком платье-рубашке и с розой: стильная участница "Холостяка-12" за руку позировала с главным героем проекта

Виктория Варлей сфотографировалась с холостяком во время церемонии роз.

Состоялся седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Одна из участниц проекта – 37-летняя актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram фотографии своего эффектного образа на церемонии роз. На первом фото она изображена с другими девушками из шоу.

Вика предстала в коротком белом платье-рубашке с таким же широким поясом на талии. Наряд она скомбинировала с высокими коричневыми ботфортами. Лук женщина дополнила платком с принтом, сверху которого надела белый козырек, из-под которого выглядывала волнистая укладка. Насыщенный макияж завершил аутфит Варлей.

Алина, Вика и Саша/Instagram Виктории Варлей

Другая участница реалити-шоу Алина была одета в бежево-коричневое платье с принтом и рюшами, а Александра – в светло-бежевое зефирное платье с обнаженными плечами и пикантным декольте.

Виктория также показала интересные фотографии с главным героем проекта "Холостяк" – Алексом Топольским. Позировали они, держась за руки. Снимки были сделаны на индивидуальном общении Вики и Алекса во время церемонии роз.

Вика и Алекс/Instagram Виктории Варлей

"На последней фотографии @alex_topolsky как ни в чем не бывало с лицом "я с мамой перед школьным собранием", — в шутку подписала фото Виктория.

Вика и Алекс/Instagram Виктории Варлей

Напомним, в седьмом выпуске шоу одна из участниц сама выразила желание покинуть проект. Главный герой Алекс Топольский был удивлен решением девушки. Он отпустил ее домой.

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