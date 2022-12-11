В коротком платье-рубашке и с розой: стильная участница "Холостяка-12" за руку позировала с главным героем проекта

Виктория Варлей сфотографировалась с холостяком во время церемонии роз.
Состоялся седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Одна из участниц проекта – 37-летняя актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram фотографии своего эффектного образа на церемонии роз. На первом фото она изображена с другими девушками из шоу.
Вика предстала в коротком белом платье-рубашке с таким же широким поясом на талии. Наряд она скомбинировала с высокими коричневыми ботфортами. Лук женщина дополнила платком с принтом, сверху которого надела белый козырек, из-под которого выглядывала волнистая укладка. Насыщенный макияж завершил аутфит Варлей.
Другая участница реалити-шоу Алина была одета в бежево-коричневое платье с принтом и рюшами, а Александра – в светло-бежевое зефирное платье с обнаженными плечами и пикантным декольте.
Виктория также показала интересные фотографии с главным героем проекта "Холостяк" – Алексом Топольским. Позировали они, держась за руки. Снимки были сделаны на индивидуальном общении Вики и Алекса во время церемонии роз.
"На последней фотографии @alex_topolsky как ни в чем не бывало с лицом "я с мамой перед школьным собранием", — в шутку подписала фото Виктория.
Напомним, в седьмом выпуске шоу одна из участниц сама выразила желание покинуть проект. Главный герой Алекс Топольский был удивлен решением девушки. Он отпустил ее домой.
Читайте также:
- С акцентом на пышном декольте: участница "Холостяка-12" Виктория Варлей появилась на церемонии роз в сексуальном платье
- Сбросила 10 кг: участница шоу "Холостяк-12" показала фигуру в белье после похудения
- В белоснежном костюме с торочкой и соблазнительным декольте: стильный образ участницы "Холостяка-12"