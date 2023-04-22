В коротком платье с обнаженной спиной: Тина Кунаки эффектно позировала на пляже

Модель Тина Кунаки сейчас особенно на слуху. Так как недавно в прессе появилась информация о том, что они с Венсаном Касселем расстались.

В начале апреля Тина отпраздновала 26-летие без Венсана на фоне слухов о разводе с ним. В блоге модели исчезли все фотографии с отцом ее дочери Амазони.

Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Зато Тина продолжает публиковать фото из своих фотосессий. Одной из них модель как раз поделилась с публикой.

Кунаки позировала на пляже в белом коротком платье, которое приспустила с плеча почти полностью обнажив спину. В руках она держала сумку от Miu Miu. Кудрявые волосы девушки были распущены, маникюр был черного цвета, а на лице практически отсутствовал макияж.

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Напомним, также Тина Кунаки часто показывает подписчикам, как снимается в купальниках, позирует в бассейне или на тех же пляжах.

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