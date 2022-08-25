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В коротком платье с принтом: Деми Роуз похвасталась соблазнительным декольте

В коротком платье с принтом: Деми Роуз похвасталась соблазнительным декольте

Дата публикации
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Время на прочтение
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В коротком платье с принтом: Деми Роуз похвасталась соблазнительным декольте

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель продолжает делиться с подписчиками своими пикантными снимками.

Деми Роуз опубликовала в Instagram свой новый обольстительный аутфит. Красавица сфотографировалась у двери в коротком платье с принтом и обнаженными плечами.

Деми похвасталась своим пышным и сексуальным бюстом.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Лук она дополнила голубыми босоножками. Модель распустила волосы и сделала макияж в бежево-коричневых оттенках.

Ранее Роуз продемонстрировала пышное декольте в вязаном лифе.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

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