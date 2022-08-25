В коротком платье с принтом: Деми Роуз похвасталась соблазнительным декольте

Британская модель продолжает делиться с подписчиками своими пикантными снимками.
Деми Роуз опубликовала в Instagram свой новый обольстительный аутфит. Красавица сфотографировалась у двери в коротком платье с принтом и обнаженными плечами.
Деми похвасталась своим пышным и сексуальным бюстом.
Лук она дополнила голубыми босоножками. Модель распустила волосы и сделала макияж в бежево-коричневых оттенках.
Ранее Роуз продемонстрировала пышное декольте в вязаном лифе.
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