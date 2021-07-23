В коротком платье с рюшами и топе-кольчуге: солистка Go_A в эффектном луке дала интервью Кате Осадчей

В коротком платье с рюшами и топе-кольчуге: солистка Go_A в эффектном луке дала интервью Кате Осадчей

Екатерина Павленко приняла участие в "Вечере премьер с Екатериной Осадчей Summer Edition".

Вчера, 22 июля, в Viewpoint Parkovy состоялось грандиозное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей Summer Edition". Перед концертом Катя взяла интервью у звезд для нового выпуска "Светской жизни".

Одним из участников концерта была группа Go_A. Его солистка Екатерина Павленко поговорила с Осадчей.

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

Артистка выбрала для события романтическое белоснежное короткое платье с рюшами на юбке и с широкими рукавами с рюшами. Сверху платья она надела топ-кольчугу.

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

Наряд Катя дополнила черными ботинками на высокой грубой подошве со вставками цвета металлик.

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

На шее певицы было металлическое украшение. Волосы ее были гладко уложены, а на лице был макияж с акцентом на глазах.

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

Беременная Осадчая также была в белом платье, поскольку дресс-кодом вечера был белый цвет. Ведущая сияла в длинном платье со шлейфом и украшением с камнями на плечах и зоне декольте.

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

Аутфит Кати дополнили белая шляпа и белые туфли. Волосы ее были собраны в красивый хвост, накрученный в локоны. Нежный макияж завершил роскошный лук телезвезды.

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

Екатерина Павленко / Алина Онопа, ТСН.ua

На концерте группа Go_A выступил с песней "Шум", с которой они представляли Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021".

Телеверсию концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей покажут на канале "1+1" ко Дню независимости.

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Солистка Go_A Екатерина Павленко на шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей Summer Edition" (20 фото)

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