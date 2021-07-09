В коротком платье с хищным принтом и ярких босоножках: Тина Кунаки приехала в Канны

В коротком платье с хищным принтом и ярких босоножках: Тина Кунаки приехала в Канны

24-летняя француженка посетила кинофестиваль.

Тина Кунаки была запечатлена фотографами возле отеля Martinez, где остановилась во время пребывания на 74-м ежегодном Каннском кинофестивале.

Вероятно, сегодня вечером мы увидим жену Венсана Касселя на красной дорожке. А пока что можно рассмотреть ее повседневный образ. Одета модель была в короткое платье-рубашку с хищным принтом, из-под которого виднелся черный бюстгальтер. Тина надела неоново-синие босоножки на завязках, а на лице у модели были солнцезащитные очки в белой оправе. Кстати, напомним, именно в Каннах в 2019 году супруги впервые появились со своей новорожденной дочерью на публике.

Тина Кунаки / Getty Images

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В Канны Тина приехала из Парижа, где посетила шоу миланского модного бренда Off-White, которое прошло в рамках Парижской недели моды. Там звезда появилась перед камерами в коричневом кожаном пальто, под которым было трикотажное серое платье, обула Кунаки неоново-зеленые туфли-лодочки на каблуках. Аутфит свой модель дополнила маленькими золотыми серьгами, легким макияжем, а волосы собрала в тугой пучок.

Тина Кунаки / Getty Images

Интересно будет посмотреть, в чем будет блистать звезда в Каннах вечером.

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