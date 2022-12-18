В коротком платье-жакете: Кейт Хадсон на фотосессии в честь выхода фильма с ее участием

Актриса Кейт Хадсон посетила фотосессию в Лондоне, которая была посвящена выходу фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица". Картина стала продолжением нашумевшего комедийного детектива "Достать ножи", с Дэниелом Крейгом в главной роли, вышедшего еще в 2019 году.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

На мероприятии Кейт появилась в коротком платье-жакете от бренда Valentino из коллекции весна-лето 2023.

Наряд был выполнен в красивом бежевом оттенке, в фасоне оверсайз и имел отделку из страусиных перьев спереди. Платье-жакет актриса дополнила коричневыми сапогами на каблуках и укладкой. Макияж визажисты ей сделали довольно лаконичный и без ярких акцентов.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

В этой части фильма Кейт сыграет - Берди Джей - бывшую супермодель, а ныне модельер. Действие картины будет происходить на частном острове в Греции - Стеклянной луковице, где происходит загадочное убийство. Разгадывать, кто убийца, опять будет детектив Бен Бланк, в исполнении Крейга.

В ограниченный прокат фильм вышел еще 23 ноября, но для широкой аудитории будет доступен на Netflix с 23 декабря.

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