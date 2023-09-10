Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В коротком платье-жакете с эффектным декольте: "Русалочка" Холли Бейли появилась на мероприятии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
553
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В коротком платье-жакете с эффектным декольте: "Русалочка" Холли Бейли появилась на мероприятии

Холли Бейли / Фото: Getty Images

Лаконичное черное платье она надела на голое тело.

23-летняя актриса и певица Холли Бейли, которая недавно появилась в ремейке детской сказки Disney "Русалочка" и исполнила главную роль, посетила гламурное мероприятие в Нью-Йорке. Звезда пришла на мероприятие бренда Pandora.

На молодой актрисе было черное короткое платье-жакет от бренда Zimmermann, которое бренд представил в круизной коллекции 2024 года. наряд Холли носила на голое тело, сочетав с босоножками на высоких каблуках и с ремешками.

Также она сделала под этот образ яркий макияж с красной помадой, прическу с длинными косичками, которые собрала в высокий хвост, а также надела несколько лаконичных украшений: цепочки с небольшими бриллиантами и серьги. Маникюр Холли сочетался с цветом ее помады, поскольку тоже был красным.

Холли Бейли / © Getty Images
Холли Бейли / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила актриса и модель Памела Андерсон в элегантном светлом луке и модель Джулия Фокс, которая пришла в наряде расшитом настоящими часами.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
553
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация