В коротком ромпере и сапогах-чулках: 50-летняя Шарлотта Генсбур удивила выбором аутфита для красной дорожки

В коротком ромпере и сапогах-чулках: 50-летняя Шарлотта Генсбур удивила выбором аутфита для красной дорожки

В этом году Венецианский кинофестиваль впечатляет не только премьерными показами фильмов.

Звезды традиционно делают все, чтобы не остаться незамеченными на публике и выбирают для своих выходов на дорожку разные, в том числе и весьма провокационные образы.

Шарлотта Генсбур / Associated Press

Англо-французская актриса, певица и дочь актрисы Джейн Биркин и поэта, певца и композитора Сержа Генсбура – Шарлотта – вышла на дорожку в ультракоротком мини. Актриса надела черный ромпер с тонким ремешком на талии и открытыми плечами и подобрала к нему усыпанные стразами сапоги-чулки.

Шарлотта Генсбур / Associated Press

Она небрежно распустила темные волосы, в руках держала маленькую сумку и позируя, немного горбилась, будто бы ей было не очень комфортно в таком наряде. 50-летняя Генсбур посетила показ фильма Мишеля Франко "Закат" в котором сыграла главную роль.

Шарлотта Генсбур / Getty Images

На фотоколле фильма актриса появилась в костюме из денима и белом топе из-под которого виднелся бюстгальтер. А обута была в черные кожаные ботинки на каблуках.

Шарлотта Генсбур / Associated Press

А вот бельгийская актриса Саломе Девальс вовсе решила выйти на дорожку в платье с прозрачным верхом, наклеив на соски специальные накладки. Выглядела перед камерами фотографов девушка довольно уверенной в себе.

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