В коротком сарафане и джинсовой куртке: победительница "Холостяка-10" покаталась на яхте

В коротком сарафане и джинсовой куртке: победительница "Холостяка-10" покаталась на яхте

Девушка улетела на отдых в свой день рождения.

Победительнице шоу "Холостяк-10" – гимнастке Даше Ульяновой – 21 июля исполнилось 25 лет. Отмечать юбилей девушка отправилась в Стамбул, фотографии с празднования девушка показывала в Instagram.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

В Стамбуле Даша еще успела покататься на яхте по Босфору. Для морской прогулки девушка выбрала удобный образ: она надела белый кружевной мини-сарафан, джинсовую куртку с нашивкой в виде якоря на рукаве и кроссовки. Волосы Ульянова заплела в косу, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

"Утро на Босфоре", - лаконично написала под фото Даша. Фолловеры, как всегда, засыпали девушку комплиментами.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Напомним, ранее Даша Ульянова демонстрировала сексуальный лук в мини и любимых босоножках на шпильках от Saint Laurent. Красотка показала на камеру свои стройные ноги.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

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