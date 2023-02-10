В коротком свитере и дырявых штанах: Джей Ло сходила на тренировку

Певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает регулярно наведываться в спортзал, ведь для того, чтобы хорошо выглядеть, надо много тренироваться.

Уже не в первый раз на этой неделе Лопес попадает под прицел фотографов в Лос-Анджелесе по пути на тренировку.

53-летняя Джей Ло вышла в белом коротком свитере с высокой горловиной и широкими рукавами, сочетая его с белыми рваными штанами, под которыми виднелось что-то вроде черного утягивающего белья. Обута Дженнифер была в черные кроссовки, а в руке у нее была черная сумка Birkin от Hermes.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Ее волосы были собраны в небрежный пучок, а лицо, казалось, было покрыто легким слоем макияжа. На лице были большие очки от солнца, а в ушах - серьги с бриллиантами. В прошлый выход Дженнифер была замечена с одним сломанным ногтем, когда ее сфотографировали по пути в студию, а сегодня она прятала ногти, чтобы их не фотографировали.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, Лопес и ее муж Бен Аффлек попали в неловкую ситуацию, когда между супругами произошел не очень приятный разговор во время светского мероприятия, и это попало в объективы видеокамер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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