Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В коротком топе и джинсах: Хейли Бибер засветила беременный живот

В коротком топе и джинсах: Хейли Бибер засветила беременный живот

Фото: Instagram Хейли Бибер

Девушка не стала долго скрывать свою первую беременность.

27-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode, жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – недавно объявила о том, что станет впервые мамой. Тогда она показала серию снимков, на которых она была запечатлена в длинном кружевном платье от Saint Laurent.

© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер

Однако девушка не стала долго тянуть интригу и опубликовала в своем Instagram фотографии, сделанные за прошедшие несколько недель, на которых засветила свой беременный живот.

Хейли позировала в розовом топе-бабочке и джинсах с низкой посадкой, а также с подвернутой футболкой.

© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер
© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер

Отметим, Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года, ребенок станет первенцем как для певца, так и для модели.

© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер

Напомним, ранее Хейли Бибер засветила фигуру в кружевном белье для невест. Она появилась в промокампании бренда Victoria's Secret. 

Читайте также:

Alyona Alyona вернулась в Украину! Какое впечатление от Евровидения-2024 получила певица?

Alyona Alyona вернулась в Украину! Какое впечатление от Евровидения-2024 получила певица?

Похожие темы:

Следующая публикация