В коротком топе и джинсах: Хейли Бибер засветила беременный живот

Девушка не стала долго скрывать свою первую беременность.

27-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode, жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – недавно объявила о том, что станет впервые мамой. Тогда она показала серию снимков, на которых она была запечатлена в длинном кружевном платье от Saint Laurent.

Фото: Instagram Хейли Бибер

Однако девушка не стала долго тянуть интригу и опубликовала в своем Instagram фотографии, сделанные за прошедшие несколько недель, на которых засветила свой беременный живот.

Хейли позировала в розовом топе-бабочке и джинсах с низкой посадкой, а также с подвернутой футболкой.

Фото: Instagram Хейли Бибер

Фото: Instagram Хейли Бибер

Отметим, Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года, ребенок станет первенцем как для певца, так и для модели.

Фото: Instagram Хейли Бибер

Напомним, ранее Хейли Бибер засветила фигуру в кружевном белье для невест. Она появилась в промокампании бренда Victoria's Secret.

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