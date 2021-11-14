В коротком золотом смокинге: роскошная Холли Берри на премьере фильма

55-летняя актриса Холли Берри посетила показ фильма Netflix "Bruised".

Картину показали на фестивале AFI Fest 2021в Голливуде. В фильме Берри дебютирует, как режиссер, а также играет главную роль.

Это захватывающая спортивная драма спортивная драма. Она расскажет зрителю про бойца ​​ММА, который находит смелость противостоять своим демонам, когда сын, которого она бросила в младенчестве, неожиданно возвращается в ее жизнь.

Холли Берри / Getty Images

Холли Берри выглядела на дорожке роскошно. Актриса надела блестящий золотисты костюм, состоящий из кроп-топа с прозрачной вставкой, брюк и короткого жакета-смокинга в сочетании с обувью в тон. Ее волосы были собраны заколкой в слегка небрежную прическу, в ушах сверкали серьги с камнями, а на лице был макияж с акцентом на глаза. Светлый маникюр и несколько перстней на пальцах завершали образ актрисы.

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