В короткой куртке и сапогах на шнуровке: модель Эмили Ратажковски продемонстрировала осенний образ

Она надела объемный верх и тесные джинсы, чем акцентировала внимание на своей точеной фигуре.

Американская супермодель Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци в центре Нью-Йорка, когда направлялась в студию Sony, вероятно, по рабочим делам. Ее сфотографировали в теплом луки, в котором она сочетала укороченную черную дутую куртку, классические джинсы-скинни и коричневые сапоги на шнуровке спереди от бренда Timberland Veneda.

Свой теплый осенний лук модель дополнила солнцезащитными очками, сумкой на плече, легким макияжем с румянами и золотыми серьгами. Волосы она просто распустила.

Согласно информации издания DailyMail, после этой деловой встречи Эмили пошла на свидание, но не с комиком Питом Дэвидсоном, о ее романе с которым не так давно сообщалось, а с диджеем Орацио Рипсо, с которым ее уже видели ранее.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, совсем недавно стало известно, что Ратажковски рассталась со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом. Пара ничего публично не комментировала, но в Сеть все же просочилась информация, что причиной расставания стала измена Себастьяна.

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