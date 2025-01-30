В короткой юбке и с сумкой Saint Laurent: участница "Холостяка-13" похвасталась стройными ногами на премьере фильма

Ксения Щербач в стильном луке сходила в кинотеатр на ивент.
Участница реалити-шоу "Холостяк-13" Ксения Щербач посетила допремьерный показ украинского детективного триллера "Дом за стеклом", который прошел в кинотеатре "Жовтень" в Киеве.
Девушка предстала на ивенте в стильном образе. На ней был кремовый твидовый жакет с золотыми пуговицами и белая мини-юбка, прекрасно подчеркнувшая ее стройные ноги.
Аутфит Ксения дополнила ковбойскими белыми сапогами и черной стеганной сумкой с золотой цепочкой от Saint Laurent.
Она сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж и французский маникюр.
О фильме:
Жизнь амбициозной архитектора Виктории кардинально меняется после того, как ее дочь исчезает со своим парнем, обвиняемым в торговле наркотиками. Виктория начинает расследование и пытается доказать невиновность дочери, чтобы сохранить свою безупречную репутацию и не потерять важный проект.
С сегодняшнего дня, 30 января, фильм "Дом за стеклом" в национальном прокате.
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