В короткой юбке и с сумкой Saint Laurent: участница "Холостяка-13" похвасталась стройными ногами на премьере фильма

Ксения Щербач в стильном луке сходила в кинотеатр на ивент.

Участница реалити-шоу "Холостяк-13" Ксения Щербач посетила допремьерный показ украинского детективного триллера "Дом за стеклом", который прошел в кинотеатре "Жовтень" в Киеве.

Девушка предстала на ивенте в стильном образе. На ней был кремовый твидовый жакет с золотыми пуговицами и белая мини-юбка, прекрасно подчеркнувшая ее стройные ноги.

Ксения Щербач /Фото Кирилл

Аутфит Ксения дополнила ковбойскими белыми сапогами и черной стеганной сумкой с золотой цепочкой от Saint Laurent.

Она сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж и французский маникюр.

Ксения Щербач /Фото Кирилл

О фильме:

Жизнь амбициозной архитектора Виктории кардинально меняется после того, как ее дочь исчезает со своим парнем, обвиняемым в торговле наркотиками. Виктория начинает расследование и пытается доказать невиновность дочери, чтобы сохранить свою безупречную репутацию и не потерять важный проект.

С сегодняшнего дня, 30 января, фильм "Дом за стеклом" в национальном прокате.

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