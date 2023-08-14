В корсете апельсинового цвета: Селена Гомес похвасталась пышным декольте

Селена Гомес поделилась в Instagram новыми снимками, на которых она предстала в красивом образе.

На певице был корсет апельсинового цвета, прекрасно подчеркнувший ее пышный сексуальный бюст. Шею Селена украсила ожерельем с камнями, а уши – золотистыми широкими серьгами.

Селена Гомес/Instagram Селены Гомес

Волосы Гомес собрала в низкий пучок, сделала макияж с длинными ресницами и помадой шоколадного оттенка.

Селена Гомес/Instagram Селены Гомес

На одном из фото Серена надела сверху оранжевую куртку.

Селена Гомес/Instagram Селены Гомес

Напомним, ранее Селена Гомес показала фото с морской прогулки на яхте, где она была в джинсовом комбинезоне и бежевом купальнике.

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