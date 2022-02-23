В корсете цвета фуксии с пикантным декольте: участница "Холостяка-10" продемонстрировала эффектный лук

В корсете цвета фуксии с пикантным декольте: участница "Холостяка-10" продемонстрировала эффектный лук

Алина Ляшук показала новые снимки из фотосессии.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Алина Ляшук продемонстрировала в Instagram эффектный образ. На фотографиях девушка предстала в корсете цвета фуксии с пикантным декольте.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

Аутфит Алина дополнила пышной прической с локонами, нежным мейкапом и элегантными серьгами с розовыми камнями. На руке у нее был браслет с камнями.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

Ранее Ляшук похвасталась роскошным образом в длинном обтягивающем платье вишневого цвета с обнаженной спиной, пикантным вырезом в зоне декольте и шлейфом.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

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