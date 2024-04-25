В корсете и бикини: красивая Тина Кунаки в рекламе бельевого бренда

27-летняя французская модель и бывшая жена актера Венсана Касселя – Тина Кунаки – появилась в новой промокампании бельевого бренда Victoria's Secret.

Она примерила новинки весенней коллекции бренда VS Archives Collection: черный кружевной корсет с блестящими лямками и бронзовый раздельный купальник, который она сочетала с вязаной белой юбкой и грубыми сапогами.

Кроме Тины в рекламе снялись и другие известные модели, в частности Эмили Ратажковски и Джиджи Хадид.

Напомним, ранее Тина Кунаки блистала на Неделе моды в Париже. Она побывала на шоу Valentino во время показа коллекции сезона весна-лето 2024, куда приехала в сером длинном пальто, под которым был брючный костюм в тон.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Читайте также: