В корсете и бикини: красивая Тина Кунаки в рекламе бельевого бренда

Модель снялась в промокампании новой коллекции известной марки нижнего белья.
27-летняя французская модель и бывшая жена актера Венсана Касселя – Тина Кунаки – появилась в новой промокампании бельевого бренда Victoria's Secret.
Она примерила новинки весенней коллекции бренда VS Archives Collection: черный кружевной корсет с блестящими лямками и бронзовый раздельный купальник, который она сочетала с вязаной белой юбкой и грубыми сапогами.
Кроме Тины в рекламе снялись и другие известные модели, в частности Эмили Ратажковски и Джиджи Хадид.
Напомним, ранее Тина Кунаки блистала на Неделе моды в Париже. Она побывала на шоу Valentino во время показа коллекции сезона весна-лето 2024, куда приехала в сером длинном пальто, под которым был брючный костюм в тон.
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