В корсете и экстравагантном болеро с косами: Дженнифер Лопес привлекла внимание интересным образом

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на очередное мероприятие в рамках промотура драматического мюзикла «Поцелуй женщины-паука», в котором она играет главную роль.

Поп-дива появилась на улицах города в интересном черно-белом ансамбле от бренда Thom Browne. На Джен была белая рубашка с пикантным глубоким декольте и экстравагантное вязаное черное болеро с длинными рукавами и пуговицами с якорями, украшенное длинными черными косами с черными бантиками. На артистке также был черный корсет со складками и красно-бело-синей шнуровкой и черная юбка миди с разрезами по бокам и подкладкой в фирменных цветах бренда.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Джей Ло надела черные сатиновые туфли-лодочки на высоких шпильках от Rodo и дополнила лук черной сумкой с золотой фурнитурой. У нее была красивая прическа с локонами и макияж с темно-бежевой помадой. Актриса также обновила свой маникюр — ногти она покрыла лаком жемчужного оттенка. Образ Лопес завершила черными солнцезащитными очками, золотыми серьгами и кольцами.

© Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала на улицах Нью-Йорка яркий аутфит в желтом костюме с красивым декольте.