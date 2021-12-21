В сексуальном корсете и ковбойских сапогах: Деми Роуз соблазнительно позировала на камеру

В сексуальном корсете и ковбойских сапогах: Деми Роуз соблазнительно позировала на камеру

Модель обожает делиться с фолловерами пикантными и красивыми снимками.

Деми Роуз опубликовала в Instagram интересное фото, сделанное в национальном парке в США – Джошуа-Три, который расположен в юго-восточной части Калифорнии. Этот парк является одним из самых невероятных природных сокровищ пустыни.

На снимке красотка соблазнительно позировала, лежа на шезлонге. Одета Деми в корсет на шнуровке цвета слоновой кости, стринги и розовые ковбойские сапоги с желто-коричневыми аппликациями. В этом аутфите декольте девушки выглядело очень привлекательно.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Роуз в руках держит разноцветный фотоаппарат моментальной печати и фотографирует красоту вокруг себя.

Ранее модель похвасталась пышным бюстом в коричневыом купальнике от Dior.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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