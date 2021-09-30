В корсете и кожаных брюках: эффектная Дакота Джонсон на премьере фильма

31-летняя американская актриса Дакота Джонсон посетила Нью-Йоркский кинофестиваль.

Она приехала в Alice Tully Hall Театр в Нью-Йорке, чтобы представить новый фильм со своим участием "Пропавшая дочь". Фильм снят по мотивам романа итальянской писательницы Элены Ферранте "La figlia oscura" и рассказывает историю преподавательницы английского языка Леды, которая проводит отпуск в разлуке с родными. Она разведена, ее дочери живут с отцом, а ей очень одиноко. В поездке Леда встречает молодую мать по имени Нина и чувствует тревожное притяжение. Она напоминает Леде о тайнах ее прошлого и раннем материнстве, о чем она долго пыталась забыть.

Дакота Джонсон / Associated Press

На премьере Дакота Джонсон появилась в черном корсете, кожаных укороченных брюках прямого кроя с тонким ремешком, подчеркивающим талию, и туфлях-лодочках на каблуках. Длинные каштановые волосы девушки были распущены и накручены локонами, на лице был вечерний макияж, а на шее сверкало драгоценное колье.

Дакота Джонсон / Associated Press

На дорожке Дакота позировала вместе с коллегами по фильму: Джесси Бакли в белом макси-платье с флористическим принтом и широким поясом на талии, Мэгги Джилленхол, она была в бархатном костюме с глубоким вырезом на декольте, и Оливией Колман в струящемся трехцветном платье.

Джесси Бакли, Мэгги Джилленхол, Оливия Колман и Дакота Джонсон / Associated Press

Дакота Джонсон / Associated Press

Читайте также: Без белья: невероятная Дакота Джонсон в прозрачном платье прошлась по красной дорожке

Дакота Джонсон на красных дорожках (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку