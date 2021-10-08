В корсете и мини-юбке: 63-летняя Мадонна приехала на вечернее шоу

В корсете и мини-юбке: 63-летняя Мадонна приехала на вечернее шоу

63-летняя певица Мадонна посетила шоу Джимми Фэллона в Нью-Йорке.

Поп-королева выглядела, как всегда, очень привлекательно. Она была одета в черный корсет с ажурным рукавом и в короткою юбку в складку, под которую надела черные колготы в сетку. Обута певица была в кожаные ботильоны на высоких каблуках и с застежками вокруг щиколотки.

Мадонна / Getty Images

Длинные белокурые волосы звезды были распущены и уложены легкими волнами, на лице был насыщенный макияж, а ногти были накрашены бордовым лаком. Мадонна надела несколько колец на одну руку, а на другой у нее была атласная длинная перчатка красного цвета.

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