В корсете и с красными тенями: модель Жизель Оливейра показала новые фото с бразильского карнавала

В Бразилии проходит ежегодный карнавал. В этом году мероприятие длится с 9 по 14 февраля.
Такое яркое событие не смогла пропустить 30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра. Свой "голый" образ с первого дня карнавала девушка уже показывала – она надела наряд-кольчугу.
Для второго дня Оливейра выбрала "ягодный" образ – модель позировала для фото в розовом корсете с шипами, красной мини-юбке, а также в колье с подвесками в виде клубник. Волосы девушка собрала в низкий пучок, а макияж сделала с красными тенями и наклеила на веки мелкие кристаллы.
Напомним, ранее Жизель Оливейра похвасталась подтянутыми ягодицами. Она позировала под пальмой на пляже в Рио-де-Жанейро.
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