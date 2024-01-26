В корсете и с кукольным макияжем: звезда "Игры престолов" закрыла показ эротической коллекции Гальяно

Театральный показ стал заключительным на этой Неделе моды.

Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", стала звездой модного показа Maison Margiela, который прошел в Париже в рамках Недели высокой моды. Шоу завершило Неделю моды и стало одним из самых эпатажных, но это и неудивительно, ведь креативным директором бренда является легендарный модельер Джон Гальяно.

Коллекция была вдохновлена работами известного венгерско-французского фотографа Брассаи и тем, как он запечатлел Париж. Работы Гальяно получились эмоциональными, фантазийными, романтическими и эротичными.

Гвендолин в шоу отводилось особое место, поскольку она закрывала показ. 45-летняя женщина вышла на публику в белом наряде, а ее талию стягивал голубой корсет.

Гвендолин Кристи / Фото: Getty Images

Платье актрисы было полупрозрачным, также на ней были чулки, белые туфли, и высокие перчатки. Кристи несла в руке белую мини-сумку, а ее волосы закрывал белый головной убор и парик с желтыми локонами. Макияж звезды был кукольным и сияющим с голубыми тенями и тонкими бровями.

Гвендолин Кристи / Фото: Getty Images

Но это не первый опыт Гвендолин в модных шоу. В 2022 году актриса вышла на подиум показа коллекции весна-лето 2023 Thom Browne и открыла его театральной постановкой.

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