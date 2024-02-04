В корсете и с мужем Бруклином за руку: Никола Пельтц на премьере своего фильма "Лола"

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Лола" Николы Пельтц Бекхэм, которая не только выступила режиссером и автором сценария картины, но и снялась там в главной роли. Поддержать девушку пришли члены ее знаменитой и богатой семьи: муж Бруклин Бекхэм, свекровь Виктория Бекхэм и младший брат Бруклина - Круз Бекхэм. Также среди гостей были замечены Илон Маск, Селена Гомес и актер Эдриан Броуди.

Сама же Никола надела на мероприятие белый наряд, который включал корсет и классические брюки. Волосы девушка собрала в прическу в стиле актрисы Брижит Бардо и сделала очень нежный макияж с румянами и черными стрелками.

Также Пельтц сделала белый маникюр и надела несколько драгоценностей.

Никола Пельтц Бекхэм / Фото: Getty Images

Конечно же, к фотографам вышел и ее муж Бруклин. Пара вместе позировала на фотоколле обнявшись. Сын знаменитого британского футболиста надел на это событие черный костюм и туфли из-за чего его и жены образы выглядели контрастно. От рубашки он отказался.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Getty Images

Известно, что фильм повествует о 19-летней девушки по имени Лола Джеймс, которая отчаянно пытается накопить достаточно денег, чтобы вытащить своего любимого младшего брата Арло из их токсичного дома.

Также согласно Daily Mail, выход картины вызвал негативную реакцию, а все из-за происхождения Николы. Многим не понравилось, что она сняла фильм о бедной 19-летней девушке, хотя сама происходит из очень богатой семьи и не знает на самом деле как это жить без денег. Ее также критиковали за несправедливое использование своего элитного происхождения для реализации этого проекта.

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