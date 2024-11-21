В корсете и юбке от украинского дизайнера: Кэти Перри сходила на концерт Сабрины Карпентер

40-летняя американская певица Кэти Перри посетила концерт другой суперпопулярной сейчас певицы Сабрины Карпентер, который прошел в Лос-Анджелесе. Компанию ей составили ее племянницы.

В своем Instagram она показала серию снимков, на которых запечатлена после концерта вместе с Сабриной и девочками.

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Кэти позирует в серо-голубом эффектном корсете и мини-юбке с кружевом от украинского бренда Frolov, а также в черных кожаных ботфортах на каблуках. Вероятно, выбор наряда не случаен, ведь сама Карпентер тоже является поклонницей бренда и выступает в его платьях на своих концертах.

"Шоу было очень коротким, но таким милым…Спасибо, что закрепила мой статус веселой тетушки для моих племянниц, и за то, что исполнила мою любимую песню Lie to Girls", - написала Перри под снимками.

Ранее, напомним, стильная Кайли Дженнер снялась для британского Vogue в аксессуарах от украинского бренда.

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