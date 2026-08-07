В корсете и юбке цвета металлик: певица продемонстрировала стройную фигуру на мероприятии

Хейс Уорнер / © Associated Press

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Певица Хейс Уорнер посетила премьеру сериала The Shards, которая состоялась в Глендейле, штат Калифорния.

Хейс Уорнер / © Associated Press

Для мероприятия артистка выбрала платье цвета металлик из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 бренда Wiederhoeft, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Оно состояло из корсета без бретелек с вертикальными декоративными полосами и длинной атласной юбки прямого кроя с широким тканым поясом с металлической пряжкой.

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Хейс Уорнер / © Associated Press

Хейс дополнила наряд черными туфлями с заостренным носком. Светлые волосы она собрала в высокую небрежную прическу, оставив пряди вокруг лица. В макияже певица подчеркнула глаза стрелками, а на губы нанесла розовый блеск. На ногтях у нее был нюдовый лак. Уши девушка украсила серьгами-кольцами, а руки — браслетами и несколькими кольцами с камнями.

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Хейс Уорнер / © Associated Press

Напомним, в таком же платье раньше появлялась на публике Сидни Суини.

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