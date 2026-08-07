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- Шоу-бизнес
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В корсете и юбке цвета металлик: певица продемонстрировала стройную фигуру на мероприятии
Хейс Уорнер выглядела эффектно в образе, выполненном в стиле 2000-х.
Певица Хейс Уорнер посетила премьеру сериала The Shards, которая состоялась в Глендейле, штат Калифорния.
Для мероприятия артистка выбрала платье цвета металлик из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 бренда Wiederhoeft, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Оно состояло из корсета без бретелек с вертикальными декоративными полосами и длинной атласной юбки прямого кроя с широким тканым поясом с металлической пряжкой.
Хейс дополнила наряд черными туфлями с заостренным носком. Светлые волосы она собрала в высокую небрежную прическу, оставив пряди вокруг лица. В макияже певица подчеркнула глаза стрелками, а на губы нанесла розовый блеск. На ногтях у нее был нюдовый лак. Уши девушка украсила серьгами-кольцами, а руки — браслетами и несколькими кольцами с камнями.
Напомним, в таком же платье раньше появлялась на публике Сидни Суини.