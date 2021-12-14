В корсете из камней и фатиновой юбке: Наоми Кэмпбелл блеснула роскошным луком на дорожке

В корсете из камней и фатиновой юбке: Наоми Кэмпбелл блеснула роскошным луком на дорожке

51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл посетила церемонию закрытия Международного кинофестиваля на Красном море в Джидде, Саудовская Аравия.

Наоми Кэмпбелл вышла на дорожку в белом платье с серебристым корсетом, расшитым камнями и фатиновой юбкой, а также белой полупрозрачной шалью на плечах. Звезда была запечатлена с Мохаммедом Аль Турки на гламурном мероприятии в Джидде.

Наоми Кэмпбелл и Мохаммед Аль Турки / Associated Press

Длинные черные волосы Наоми распустила и разделилась их по пробору, ее образ дополняло несколько подвесок на шее, в том числе и красивый бирюзовый кулон на золотой цепочке. Несколько колец было на пальцах у модели, а на запястье был широкий драгоценный браслет.

Наоми Кэмпбелл / Associated Press

Наоми Кэмпбелл / Associated Press

В макияже Кэмпбелл сделала акцент на дымчатые глаза и губы, которые накрасила блеском и подчеркнула контур карандашом.

Наоми Кэмпбелл / Associated Press

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