В корсете из мешковины и в белом платье: стильный образ Златы Огневич на нацотборе

Артистка появилась в финале нацотбора в образе от украинских брендов.

Злата Огневич опубликовала в Instagram снимки своего стильного образа из финала конкурса нацотбора "Евровидение-2023". Она была ведущей вечера.

Злата предстала на мероприятии в белом платье с разрезом от украинского бренда Total White, сверху которого она надела корсет из мешковины от бренда Vbrana. Обута она была в бежевые босоножки.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

Аутфит Огневич дополнила роскошным этно-ожерельем от бренда "Зелені Пацьорки" и кольцом от "цвіте терен".

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

Волосы ее были заплетены в колоски и длинные косы. В макияже Злата сделала акцент на глазах. Черный маникюр завершил лук певицы.

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