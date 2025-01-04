В корсете с чешуей и бирюзовой юбке: Николь Кидман продемонстрировала роскошный вид на кинопремии

Актриса появилась на фестивале в луке с морской тематикой от бренда Loewe.

Николь Кидман посетила ежегодную церемонию открытия фестиваля Palm Springs International Film Awards, которая прошла в Палм-Спрингс.

На красной дорожке она появилась в образе от бренда Loewe. На Николь был роскошный корсет с имитацией рыбьей чешуи и длинная шелковая темно-бирюзовая юбка со шлейфом. Наряд она сочетала с остроносыми туфлями.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Кидман дополнила аутфит аккуратной укладкой, нежным макияжем и элегантными золотыми серьгами с янтарем и кольцами от Messika.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

На церемонии Николь получила награду International Star Award, которую ей вручила актрисы Джейми Ли Кертис.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Напомним, на кинофестивале побывала также Анджелина Джоли с 19-летней дочерью Захарой.

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