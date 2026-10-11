В корсете с камнями и блестящей юбке: Флоренс Пью в красивом аутфите позировала на кинофестивале

Флоренс Пью / © Getty Images

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Флоренс Пью посетила показ фильма «В тени» (In The Shadows), который состоялся в рамках 70-го Лондонского кинофестиваля BFI. На красной дорожке 30-летняя актриса продемонстрировала красивый образ из коллекции прет-а-порте Wiederhoeft весна-лето 2027.

На ней был пудрово-розовый корсет с декольте в форме сердца, тонкими бретельками, завязывающимися на шее, и фигурным нижним краем. Лиф был украшен изысканной вышивкой из камней и цветочными аппликациями. Корсет актриса сочетала с длинной серебристой юбкой, которая красиво мерцала под вспышками фотокамер.

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Флоренс Пью / © Getty Images

Аутфит Пью дополнила босоножками цвета металлик на каблуках. Она сделала романтическую прическу: часть волос собрала на макушке, придав им объем, а остальные оставила распущенными легкими волнами. Макияж актрисы был выполнен в нежных оттенках с розовыми румянами и темно-бежевой помадой. У нее также был черный маникюр, который создавал контраст с нежным нарядом. Из украшений знаменитость выбрала серебристое колье с круглой подвеской и серьги с камнями.

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Напомним, Флоренс Пью в черном платье с рюшами и прозрачными вставками посетила развлекательное шоу.

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