В корсете с пышным декольте и спортивных штанах: Джорджина Родригес на Неделе моды в Париже

Девушка прилетела в столицу Франции, чтобы принять участие в одном из показов.
30-летняя модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – на днях рассказывала, что отправилась с детьми в путешествие. Как оказалось, местом назначения стал Париж, где проходит Неделя моды.
Девушка прилетела, чтобы выйти на подиум в рамках показа коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 бренда Vetements, основанного грузинским модельером Демной Гвасалией и его братом Гурамом Гвасалией в 2014 году.
Родригес представила особое красное платье в стиле спорт-шик, которое являло собой имитацию знаменитой красной футболки ее бойфренда Криштиану Роналду с номером 7.
А после показа она переоделась в другой образ, состоявший из кружевного корсета с эффектным декольте, спортивных серых штанов от Vetements и шубы из натурального меха. Свой гламурный образ Дорджина дополнила черными солнцезащитными очками Chanel, украшениями Van Cleef & Arpels, черной сумкой Hermes из крокодиловой кожи и черными туфлями-лодочками на высоких каблуках.
Напомним, ранее Джорджина Родригес и Криштиану Роналду сходили вместе в спортзал. Снимком из зала поделилась девушка в своем фотоблоге.
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