В корсете с рисунком и элегантными украшениями: Наталья Денисенко во время дубляжа мультфильма "Кот в сапогах"

Замечательная история от Universal/DreamWorks о самом известном пушистом разбойнике, любимце миллионов, неповторимом Коте в сапогах возвращается на большие экраны через 11 лет после премьеры.

Сиквел о харизматичном коте называется "Кот в сапогах 2: последнее желание". Режиссером выступил Джоэл Кроуфорд, а сценаристом – Пол Фишер.

Его визитная карточка – невероятно милый взгляд, лучшее оружие – убийственная харизма, а о сапогах и шляпе ходят легенды. На этот раз, чтобы вернуть свои 9 жизней, которые он так умело растерял за долгие годы, Кот в сапогах отправится в грандиозное путешествие, исполненное вызовов и приключений.

В яркое путешествие отправляются и украинские звезды дубляжа среди которых: актриса театра и кино Наталья Денисенко, комик и шоуранер, один из основателей юмористического YouTube-канала "Львы на джипе", Андрей Лузан и актриса театра и кино Леся Самаева.

Наталья Денисенко озвучила в анимационной приключенческой комедии харизматичную и полную решимости девочку-сиротку Златку, которая не только присоединилась к семье "Трех Медведей", но и возглавила ее, чтобы найти вожделенную Звезду Желаний. Девочка воспитана в дикой природе, упорная и безудержная. Она, как никто, умеет добиваться желаемого. Ее истинные намерения – тайна для всех, кроме нее.

Прессслужба

"Со Златкой нас объединяет немало общих черт, ведь я в школе тоже была достаточно боевой девушкой, которая и за себя умела постоять и других могла приструнить. Ее кредо "вижу цель, не вижу препятствий" присуще и мне. А муж часто говорит, что есть у меня вот эта черта характера, когда моя правда должна возобладать и Златка такая же.Тембрально эта роль вообще не моя, ведь я привыкла дублировать принцесс с милыми и приятными голосами, а Златка полна их противоположность. В жизни я перешла на украинский язык, поэтому сейчас пытаюсь контролировать произношение. Однако моя героиня постоянно "шокала" и "гекала" из-за чего не раз приходилось переписывать реплики", — поделилась впечатлениями Наталья.

Во время записи дубляжа Денисенко предстала в белой рубашке и стильном белом корсете с интересным рисунком, исполненным зеленым цветом. Свой аутфит актриса дополнила элегантными золотисто-зелеными украшениями.

Прессслужба

Леся Самаева подарила свой голос Маме Медведице, которая всегда мечтала о дочери, поэтому полюбила Златку с первого взгляда. Она обожает девочку и безусловно следует за ней в поисках Звезды Желаний. Сентиментальная и преданная семье Мама Медведица держит медвежий клан вместе. Но не стоит ее недооценивать, когда речь заходит о семье.

Прессслужба

"Я много играю в театре и кино, однако сейчас получила новый совершенно фантастический опыт дубляжа анимации. Когда шла на кастинг, думала, что буду дублировать роль кошечки и была удивлена узнать, что моей героиней окажется Мама Медведица. С одной стороны, она — настоящая бандитка и отчаянная командирша, которая может дать порки любому, а с другой — невероятно чувствительная и душевная. Вот это сочетание горячего темперамента и душевности понравилось мне с первых секунд. Поэтому надеюсь зритель оценит мое зажигательное перевоплощение", — отметила Леся.

Прессслужба

Комик Андрей Лузан превратился в мрачного и всегда ворчливого Малого Медвежонка, который умеет удивить силой. Его не слишком острый ум компенсирует очень острое обоняние. Йога раздоров со Златкой нет конца края, ведь Малый Медвежонок убежден, что даст сестре фору во всем.

Прессслужба

"Малый Медвежонок сразу пришелся мне по душе благодаря честности и прямолинейности — он из тех, кто по слову в карман не лезет и всегда откровенно говорит, что думает — в этом мы с ним схожи. Мечта сдубливать большую роль жила со мной давно, поскольку раньше занимался озвучиванием на любительском уровне, однако дубляж — это более сложная и филигранная работа. Поэтому искренне приглашаю всех в кино! Идите и смотрите, каким вышел Малый Медвежонок в моем исполнении", — поделился впечатлениями от первого опыта в дубляже Андрей.

Прессслужба

Анимационный мультфильм "Кот в сапогах 2: последнее желание" в кино с 15 декабря.

Напомним, первый фильм "Кот в сапогах" вышел в 2011 году как спин-офф франшизы "Шрек". В центре сюжета харизмический Кот в сапогах, озвученный Антонио Бандерасом. Кстати, и на этот раз Кота в сапогах в подлиннике озвучил Бандерас.

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