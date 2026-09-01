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- Шоу-бизнес
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В корсете с розами и кружевной юбке: звезда соцсетей восхитила романтичным аутфитом на киномероприятии
Моника Мамудо появилась в романтичном наряде с винтажными нотками.
Моника Мамудо посетила премьеру фильма «Практическая магия 2», которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Для появления на мероприятии звезда соцсетей выбрала ансамбль от бренда V. Chapman. На ней был корсет из темной ткани, украшенный принтом в виде бордовых роз и зеленой листвы. Он имел структурированный лиф, бантики и небольшую баску, которая подчеркнула талию. Аутфит дополнили фактурные кружевные белые рукава, спущенные с плеч и задрапированные на груди.
Верх Моника сочетала с длинной белой юбкой из полупрозрачного кружева и с черными остроносыми туфлями.
Мамудо сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах и нюдовый маникюр. Уши она украсила длинными золотыми серьгами с зелеными камнями, шею — изящной золотой цепочкой с кулоном, а руки — браслетами и кольцами.