В корсете с сексуальным декольте: Джессика Честейн в элегантном луке пришла на шоу

В корсете с сексуальным декольте: Джессика Честейн в элегантном луке пришла на шоу

44-летняя актриса в образе total black вышла в свет.

Джессику Честейн папарацци подловили в Нью-Йорке, когда она приехала на вечернее шоу комика Стивена Кольбера.

Выглядела рыжеволосая бестия, как всегда, прекрасно. Она продемонстрировала образ total black. Джессика сочетала вельветовый корсет с острыми углами (тренд сезона), в котором ее пышное декольте выглядело очень сексуально, с широкими брюками клеш.

Джессика Честейн / Getty Images

Аутфит Честейн дополнила атласными босоножками на высокой платформе и каблуках. Волосы она уложила в красивые локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были массивные серьги-кольцами.

Джессика Честейн / Getty Images

В этот же день знаменитость появилась на улицах еще в одном стильном образе – в обтягивающем синем комбинезоне с крупными пуговицами цвета металлик и в серебристых босоножках.

Джессика Честейн / Getty Images

Напомним, недавно Джессика посетила премьера фильма "Глаза Тэмми Фэй", в котором она исполнила главную роль – американской телезвезды 70–80-х Тэмми Фэй.

Джессика Честейн / Associated Press

На красной дорожке она появилась в ретро-образе. Честейн сочетала серебристое блестящее платье от бренда Burberry, которое напоминало диско-шар, с полупрозрачной зоной декольте с туфлями цвета металлик на шпильках.

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