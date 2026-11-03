В корсете с шипами и в жутком гриме: пышнотелая модель из Панамы показала хэллоуинский образ

Грейси Бон

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Грейси Бон поделилась в Instagram фотографиями своего хэллоуинского образа. Для праздника модель plus-size выбрала наряд с корсетом, металлическими шипами и необычным макияжем.

Грейси Бон

На ней был черный кожаный корсет с глубоким декольте, серебристыми пряжками спереди и шнуровкой по бокам. Чашечки с глянцевой поверхностью украшали металлические шипы.

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Грейси Бон

Грейси сочетала корсет с черными микрошортами, колготками с крупной сеткой и коротким болеро с длинными рукавами. Обувь также соответствовала настроению образа — массивные черные ботинки на платформе с ремешками, пряжками и цепями. На шее у нее был чокер с шипами.

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Грейси Бон

Грейси Бон

Больше всего внимания привлекал макияж модели. Ее лицо было покрыто белым тоном с красными линиями, образующими сетку. На их пересечениях были закреплены декоративные элементы, имитирующие гвозди. Глаза Грейси подчеркнула голубыми и темными тенями и пышными ресницами, а губы — бордовой помадой с темным контуром.

Грейси Бон

Бон распустила волосы и сделала нюдово-черный маникюр с белым декором. Она позировала на лестнице с красной подсветкой, которая придавала фотографиям жутковатую атмосферу.

Грейси Бон

«Hellraiser», — лаконично подписала фотографии модель.

Пинхед из серии фильмов ужасов «Восставший из ада» (Hellraiser), которым вдохновлялась Грейси Бон

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