-
Шоу-бизнес
385
1 мин
В корсете с соблазнительным декольте и "трусами" на юбке: эффектный лук австралийской актрисы на премьере фильма
33-летняя Самара Вивинг привлекла внимание фотографов на ивенте своим пикантным луком.
Самара Вивинг посетила премьеру фильма "Eenie Meanie" от студии 20th Century Studios. Мероприятие состоялось в театре Aero в Санта-Монике.
Перед фотографами звезда предстала в эффектном образе. На ней был черный корстеный топ с глубоким соблазнительным декольте и мини-юбка, расшитая серебряными пайетками, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. На юбке была интересная деталь: черными пайетками были изображены черные стринги и подтяжки с бантиками.
Вивинг дополнила аутфит черными капроновыми колготами и черными туфлями на высоких шпильках.
Блондинка сделала укладку с мягкими локонами и макияж с черным карандашом на глазах, розовыми румянами и бежевой помадой на губах. Лук Самара завершила маникюром с декором и кольцами с камнями.