В корсете с соблазнительным декольте и "трусами" на юбке: эффектный лук австралийской актрисы на премьере фильма

Самара Вивинг / © Getty Images

Самара Вивинг посетила премьеру фильма "Eenie Meanie" от студии 20th Century Studios. Мероприятие состоялось в театре Aero в Санта-Монике.

Перед фотографами звезда предстала в эффектном образе. На ней был черный корстеный топ с глубоким соблазнительным декольте и мини-юбка, расшитая серебряными пайетками, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. На юбке была интересная деталь: черными пайетками были изображены черные стринги и подтяжки с бантиками.

Вивинг дополнила аутфит черными капроновыми колготами и черными туфлями на высоких шпильках.

Блондинка сделала укладку с мягкими локонами и макияж с черным карандашом на глазах, розовыми румянами и бежевой помадой на губах. Лук Самара завершила маникюром с декором и кольцами с камнями.