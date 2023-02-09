В корсете с вышивкой: Екатерина Бужинская похвасталась тонкой талией

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram свое новое фото. На нем певица предстала в стильном образе. На артистке была черная юбка и кремовый корсет с вышивкой на талии, отлично подчеркнувший ее стройность.

Аутфит Екатерина дополнила пышными рукавами с красивым вышитым орнаментом.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Волосы Бужинская распустили, сделали макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши зелеными серьгами.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская продемонстрировала роскошный лук в национальном наряде. На ней было черное платье-вышиванка с перфорацией и нарядный жилет с кружевом.

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