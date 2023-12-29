В корсете с вышивкой и клетчатой мини-юбке: Деми Роуз покаталась на карусели

Модель в игривом образе прогулялась по вечернему городу.

Деми Роуз опубликовала в Instagram новые снимки с прогулки по вечернему Лондону.

Модель побывала на рождественской ярмарке и покаталась на карусели, где и сделала фотографии.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Для своего выхода Деми выбрала молочный корсет с серебряной вышивкой, коричневую замшевую куртку с мехом на манжетах и серую мини-юбку в клетку. Она сделала укладку с локонами и макияж с черными стрелками.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в красном корсетном топе и мини-юбке в шотландскую клетку устроила фотосет в метро.

Читайте также: