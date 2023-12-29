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В корсете с вышивкой и клетчатой мини-юбке: Деми Роуз покаталась на карусели

В корсете с вышивкой и клетчатой мини-юбке: Деми Роуз покаталась на карусели

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
669
Время на прочтение
1 мин
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В корсете с вышивкой и клетчатой мини-юбке: Деми Роуз покаталась на карусели

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель в игривом образе прогулялась по вечернему городу.

Деми Роуз опубликовала в Instagram новые снимки с прогулки по вечернему Лондону.

Модель побывала на рождественской ярмарке и покаталась на карусели, где и сделала фотографии.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Для своего выхода Деми выбрала молочный корсет с серебряной вышивкой, коричневую замшевую куртку с мехом на манжетах и серую мини-юбку в клетку. Она сделала укладку с локонами и макияж с черными стрелками.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в красном корсетном топе и мини-юбке в шотландскую клетку устроила фотосет в метро.

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Дата публикации
Просмотры
669
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