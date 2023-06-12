В корсете-слепке с грудью: звезда Marvel Люпита Нионго произвела фурор "голым" луком на премии

Звезда фильма от Marvel "Черная пантера" – Люпита Нионго – посетила в Нью-Йорке 76-ю ежегодную церемонию вручения премии "Тони", которой награждают за достижения в области американского театрального искусства.

На красной дорожке актриса произвела настоящий фурор своим провокационным образом. Звезда появилась в экстравагантном корсете-слепке цвета металлик, повторявший форму ее грудной клетки и самого бюста.

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

Создала эту интересную вещь для Нионго пакистанская художница и модельер Misha Japanwala, которая с помощью таких смелых нарядов борется со стыдом и шеймингом относительно обнаженного женского тела.

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

В Instagram Люпита опубликовала снимки, на которых она появилась в этом корсете. Она поблагодарила модельерку за это произведение.

"Misha Japanwala – пакистанская художница и модельер, чьи работы основаны на неприятии и деконструкции внешнего стыда, связанного с телом. В своем художественном процессе она создает реалистичную и правдивую запись тела человека как акт сопротивления и празднования, а также настаивает на том, чтобы ей разрешили свободно существовать в наших телах…

Для меня великая честь, гордость и источник силы одеть этот корсет, который был слеплен с натуры. Misha, спасибо за возможность быть здесь и сейчас, и именно в этом теле", — написала актриса в посте.

Пикантный корсет Нионго дополнила черным смокингом и черными брюками-клеш со стрелками.

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

А еще Люпита продемонстрировала татуировку из хны на лысой голове. Она сделала насыщенный макияж смоки-айс, накрасила губы малиновой помадой, украсила уши массивными бриллиантовыми серьгами-гвоздями от бренда De Beers и завершила лук серебристым маникюром.

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