В корсете со шнуровкой: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Британская "Ким Кардашьян" обожает пополнять свой фотоблог пикантными снимками. На этот раз она примерила новый сексуальный лук и продемонстрировала откровенное декольте.
Деми Роуз похвасталась обновкой – черным корсетом от бренда PrettyLittleThing со шнуровкой спереди, сквозь которую она сверкнула своим пышным сексуальным бюстом.
Корсет девушка сочетала с джинсами с крестами от Chrome Hearts. Волосы она завязала в два хвостика, выпустив спереди пряди. На лице был максимально естественный макияж.
Аутфит Деми дополнила винтажным магнитофоном.
Ранее Роуз похвасталась пышными ягодицами в белом асимметричном купальнике, который отлично сидел на ней.
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