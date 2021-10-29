В корсете со шнуровкой: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

В корсете со шнуровкой: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Британская "Ким Кардашьян" обожает пополнять свой фотоблог пикантными снимками. На этот раз она примерила новый сексуальный лук и продемонстрировала откровенное декольте.

Деми Роуз похвасталась обновкой – черным корсетом от бренда PrettyLittleThing со шнуровкой спереди, сквозь которую она сверкнула своим пышным сексуальным бюстом.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Корсет девушка сочетала с джинсами с крестами от Chrome Hearts. Волосы она завязала в два хвостика, выпустив спереди пряди. На лице был максимально естественный макияж.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Аутфит Деми дополнила винтажным магнитофоном.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ранее Роуз похвасталась пышными ягодицами в белом асимметричном купальнике, который отлично сидел на ней.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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