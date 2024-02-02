В корсетном боди и тюле на бедрах: Мэрайя Кэри получила особую награду в эффектном наряде Schiaparelli

Наряд был очень необычным и позволил звезде продемонстрировать свои ноги.
Певица Мэрайя Кэри - пятикратная обладательница "Грэмми" - получила 1 февраля очередную знаковую награду - на церемонии Академии звукозаписи, организованной The Black Music Collective, ей вручили Global Impact Award. Награда присуждается темнокожим авторам музыки, чья преданность этому виду искусства оказала большое влияние на индустрию.
Для мероприятия Кэри надела очень эффектное платье от Модного дома Schiaparelli из коллекции осень-зима 2023. Наряд являл собой корсетное боди из атласного шелка роскошного кремового оттенка.
На бедрах и талии боди украшала драпировка из нежного коричневого шелка, которая собиралась на одном бедре огромный бант с кринолиновой основой.
У наряда не было бретелек, а декольте было выполнено в форме сердца.
Дополнила певица свой образ гламурными туфлями со стразами, роскошной укладкой с фирменной голливудской волной, а также макияжем и драгоценными украшениями с золотом и бриллиантами.
А совсем недавно в Париже, в рамках Недели высокой моды, состоялся показ кутюрной коллекции весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli. Бренд традиционно открыл это мероприятие.
Коллекция креативного директора бренда - дизайнера Дэниел Розберри - была просякнута современными технологиями и отсылками к творчеству основательницы бренда - Эльзы Скиапарелли, а также сюрреализмом, научной-фантастикой и космосом.
Читайте также:
- Миллионы долларов и мировая слава: как All I Want For Christmas Is You сделала из Мэрайи Кэри королеву Рождества
- C роскошной копной волос и в драгоценностях: Мэрайю Кэри заметили во время отдыха в горах
- В пончо и теплых наушниках: Мэрайя Кэри проводит время на элитном горнолыжном курорте