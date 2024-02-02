В корсетном боди и тюле на бедрах: Мэрайя Кэри получила особую награду в эффектном наряде Schiaparelli

Наряд был очень необычным и позволил звезде продемонстрировать свои ноги.

Певица Мэрайя Кэри - пятикратная обладательница "Грэмми" - получила 1 февраля очередную знаковую награду - на церемонии Академии звукозаписи, организованной The Black Music Collective, ей вручили Global Impact Award. Награда присуждается темнокожим авторам музыки, чья преданность этому виду искусства оказала большое влияние на индустрию.

Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

Для мероприятия Кэри надела очень эффектное платье от Модного дома Schiaparelli из коллекции осень-зима 2023. Наряд являл собой корсетное боди из атласного шелка роскошного кремового оттенка.

На бедрах и талии боди украшала драпировка из нежного коричневого шелка, которая собиралась на одном бедре огромный бант с кринолиновой основой.

Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

У наряда не было бретелек, а декольте было выполнено в форме сердца.

Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

Дополнила певица свой образ гламурными туфлями со стразами, роскошной укладкой с фирменной голливудской волной, а также макияжем и драгоценными украшениями с золотом и бриллиантами.

Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

А совсем недавно в Париже, в рамках Недели высокой моды, состоялся показ кутюрной коллекции весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli. Бренд традиционно открыл это мероприятие.

Коллекция креативного директора бренда - дизайнера Дэниел Розберри - была просякнута современными технологиями и отсылками к творчеству основательницы бренда - Эльзы Скиапарелли, а также сюрреализмом, научной-фантастикой и космосом.

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