ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

В корсетном боди с откровенным декольте: звезда реалити в дерзком луке позировала на премии

Оландрия Картен в чёрном наряде продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Оландрия Картен

Оландрия Картен / © Associated Press

Американская телеведущая, модель, инфлюенсер и звезда реалити-шоу «Остров любви» — Оландрия Картен — посетила церемонию CFDA Fashion Awards, проводимую Советом американских модельеров, в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Девушка появилась в эффектном черном корсетном боди с глубоким декольте и драпировкой на одном плече. Полупрозрачная ткань облегала бедра Оландрии и ниспадала до пола длинным пышным шлейфом.

Оландрия Картен / © Associated Press

Оландрия Картен / © Associated Press

Боди Картен сочетала с черными капроновыми колготками и атласными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею — бриллиантовым ожерельем с изумрудной подвеской, а на руке сияло бриллиантово-изумрудное кольцо.

Оландрия Картен / © Associated Press

Оландрия Картен / © Associated Press

Оландрия собрала волосы в элегантную прическу с высоким пучком и локоном, который уложила на одну сторону. Модель сделала насыщенный макияж смоки-айс с длинными ресницами, розовыми румянами и глянцевым блеском на губах. Черный маникюр завершил образ Картен.

Напомним, Оландрия Картен посетила мероприятие TIME100 Creators Event 2026 в сером платье в горошек со смелым декольте из коллекции prêt-à-porter Mugler весна 2025.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie