В корсетном боди с откровенным декольте: звезда реалити в дерзком луке позировала на премии

Оландрия Картен / © Associated Press

Реклама

Американская телеведущая, модель, инфлюенсер и звезда реалити-шоу «Остров любви» — Оландрия Картен — посетила церемонию CFDA Fashion Awards, проводимую Советом американских модельеров, в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Девушка появилась в эффектном черном корсетном боди с глубоким декольте и драпировкой на одном плече. Полупрозрачная ткань облегала бедра Оландрии и ниспадала до пола длинным пышным шлейфом.

Реклама

Оландрия Картен / © Associated Press

Боди Картен сочетала с черными капроновыми колготками и атласными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею — бриллиантовым ожерельем с изумрудной подвеской, а на руке сияло бриллиантово-изумрудное кольцо.

Реклама

Оландрия Картен / © Associated Press

Оландрия собрала волосы в элегантную прическу с высоким пучком и локоном, который уложила на одну сторону. Модель сделала насыщенный макияж смоки-айс с длинными ресницами, розовыми румянами и глянцевым блеском на губах. Черный маникюр завершил образ Картен.

Напомним, Оландрия Картен посетила мероприятие TIME100 Creators Event 2026 в сером платье в горошек со смелым декольте из коллекции prêt-à-porter Mugler весна 2025.

Новости партнеров