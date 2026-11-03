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- Шоу-бизнес
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В корсетном боди с откровенным декольте: звезда реалити в дерзком луке позировала на премии
Оландрия Картен в чёрном наряде продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст.
Американская телеведущая, модель, инфлюенсер и звезда реалити-шоу «Остров любви» — Оландрия Картен — посетила церемонию CFDA Fashion Awards, проводимую Советом американских модельеров, в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Девушка появилась в эффектном черном корсетном боди с глубоким декольте и драпировкой на одном плече. Полупрозрачная ткань облегала бедра Оландрии и ниспадала до пола длинным пышным шлейфом.
Боди Картен сочетала с черными капроновыми колготками и атласными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею — бриллиантовым ожерельем с изумрудной подвеской, а на руке сияло бриллиантово-изумрудное кольцо.
Оландрия собрала волосы в элегантную прическу с высоким пучком и локоном, который уложила на одну сторону. Модель сделала насыщенный макияж смоки-айс с длинными ресницами, розовыми румянами и глянцевым блеском на губах. Черный маникюр завершил образ Картен.
Напомним, Оландрия Картен посетила мероприятие TIME100 Creators Event 2026 в сером платье в горошек со смелым декольте из коллекции prêt-à-porter Mugler весна 2025.