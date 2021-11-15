В корсетном красном платье с прозрачными вставками: сексуальный наряд Леди Гаги в Милане

Звезда была потрясающей в своем эксклюзивном наряде.

Певица и актриса Леди Гага прилетела в Милан, чтобы посетить премьерный показ новой картины Ридли Скотта "Дом Гуччи", где она сыграла главную роль. На красной дорожке в кинотеатре Space Cinema Odeon Гага появилась в эффектном образе от итальянского Модного дома Versace.

Платье знаменитости было сделано на заказ, но выполнено в присущей для бренда стилистике: корсетный верх, легкая шелковая ткань, прозрачные вставки и тонкие бретельки. Также украшениями наряда стали высокий разрез до бедра, которые открывал ноги звезды, и небольшой шлейф.

Леди гага / Getty Images

Гага дополнила свой сексуальный наряд красными сатиновыми туфлями Versace на платформе, которые тоже были выполнены на заказ, а также прической с собранными назад волосами, насыщенным макияжем глаз, который был выполнено темными тенями, и крупными украшениями от Tiffany & Co. На запястьях, шее и в ушах.

Леди гага / Getty Images

Напомним, съемки фильма "Дом Гуччи" проводились в Италии, в частности, в Риме и Милане. Рассказана в этой картине будет история об убийстве наследника модной империи Маурицио Гуччи. Виновной в организации резонансного убийства признали бывшую жену бизнесмена Патрицию Реджани, которую и сыграла Леди Гага.

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