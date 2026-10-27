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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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98
Время на прочтение
2 мин

В корсетном мини-платье и с интересной прической: юная певица в образе в стиле 2000-х представила новый трек

Исполнительница VOLIANSKA выпустила романтическую танцевальную песню о влюбленности.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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VOLIANSKA

VOLIANSKA

Юная украинская певица VOLIANSKA представила новую песню «Незабудки» и клип на нее, вдохновленный эстетикой 2000-х годов.

Новый трек в стиле синти-диско-поп рассказывает о романтических чувствах, первых мгновениях влюбленности и мелких деталях, которые делают отношения особенными. Длинные разговоры, бесконечные сообщения, тепло куртки любимого человека и приятное волнение от встреч — именно эти моменты легли в основу песни.

«Согревает сердце и губы тепло твоей куртки. В душе — весна, а в руках — незабудки», — поет VOLIANSKA.

Благодаря синтезаторному звучанию, зажигательным диско-ритмам и нежному тексту композиция сочетает в себе романтическое настроение и танцевальную энергию.

Музыкальным и звукорежиссером «Незабудок» выступил Вадим Лисица, а над аранжировкой работал Роман Катрук. Это уже третий релиз певицы в сотрудничестве с лейблом Foxlab и Вадимом Лисицей.

Вместе с песней артистка представила яркое видео, которое переносит зрителей в атмосферу музыкальных клипов начала 2000-х.

В центре внимания видео — танцы, динамичная хореография и стильные образы, сочетающие дизайнерские многослойные наряды со спортивными элементами. VOLIANSKA вместе со своим балетом воссоздала ностальгическую эстетику поп-культуры тех лет, добавив к ней современное звучание и собственный стиль.

Режиссером клипа стал Марк Тельпис, который ранее работал с певицей над видео на песню «Кусь».

В клипе девушка появилась в дерзком образе с нотками эстетики 2000-х. На ней было черное мини-платье с корсетным верхом, украшенным металлическими крючками, люверсами и контрастными вставками. Наряд VOLIANSKA сочетала с белым лонгсливом с вырезом, а также с гольфами и кроссовками.

У певицы была интересная прическа с косичками и множеством черно-белых заколок. В макияже акцент был сделан на глазах, которые подчеркнули стрелками.

Услышать новую песню «Незабудки» и другие композиции певицы вживую можно будет 25 ноября на благотворительном концерте в Переяславе. Все средства от продажи билетов организаторы планируют направить на приобретение зарядных станций для 151-го отдельного разведывательного батальона.

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