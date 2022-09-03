В корсетном платье и платке: британская актриса в образе от Dolce & Gabbana пришла на кинофестиваль

Миа Гот выбрала для красной дорожки эффектный аутфит в изысканном черном.

Британская актриса Миа Гот посетила Венецианский кинофестиваль. Перед фотокамерами красавица предстала в очень интересном образе total black от Модного дома Dolce & Gabbana.

Миа Гот / Фото: Associated Press

На ней было корсетное платье с разрезами на юбке, длинные прозрачные черные перчатки, черные замшевые туфли и черные короткие чулки.

Миа Гот / Фото: Associated Press

Изюминкой ее аутфита был черный платок, который она дополнила черными очками. Красный маникюр завершил лук Гот.

Миа Гот / Фото: Associated Press

Напомним, а итальянская модель Беатриче Валли для красной дорожки выбрала вечернее черное платье, расшитое пайетками с американской проймой и вырезами по бокам.

Беатриче Валли / Фото: Getty Images

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