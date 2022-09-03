Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В корсетном платье и платке: британская актриса в образе от Dolce & Gabbana пришла на кинофестиваль

Дата публикации
Просмотры
170
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В корсетном платье и платке: британская актриса в образе от Dolce & Gabbana пришла на кинофестиваль

Миа Гот / Фото: Associated Press

Миа Гот выбрала для красной дорожки эффектный аутфит в изысканном черном.

Британская актриса Миа Гот посетила Венецианский кинофестиваль. Перед фотокамерами красавица предстала в очень интересном образе total black от Модного дома Dolce & Gabbana.

Миа Гот / © Associated Press
Миа Гот / Фото: Associated Press

На ней было корсетное платье с разрезами на юбке, длинные прозрачные черные перчатки, черные замшевые туфли и черные короткие чулки.

Миа Гот / © Associated Press
Миа Гот / Фото: Associated Press

Изюминкой ее аутфита был черный платок, который она дополнила черными очками. Красный маникюр завершил лук Гот.

Миа Гот / © Associated Press
Миа Гот / Фото: Associated Press

Напомним, а итальянская модель Беатриче Валли для красной дорожки выбрала вечернее черное платье, расшитое пайетками с американской проймой и вырезами по бокам.

Беатриче Валли / © Getty Images
Беатриче Валли / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация