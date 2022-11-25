В корсетном платье и с красивой улыбкой: Надя Дорофеева продемонстрировала нежный образ

Надя Дорофеева порадовала фолловеров в Instagram новыми снимками. На них певица предстала в нежном женском образе. Позировала она в гримерной у зеркала.

На артистке было белое корсетное платье с обнаженными плечами. В этом наряде звезда продемонстрировала татуировку на руке в виде цветка.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Волосы Нади уложили в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и темным оттенком бежевой помады. Шею она украсила широкой серебряной цепочкой с кулоном. Зеленый маникюр завершил лук Дорофеевой.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Певица очаровала подписчиков милой красивой улыбкой.

"Муд украинцев, когда: 2 дня не мылись, 56 часов без света. Интернет не ловит", — подписала фото Надя.

Напомним, Дорофеева во время шопинга показала стильный лук в сером костюме.

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