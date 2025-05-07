В корсетном платье и с сигаретой: рэперша Lizzo ошеломила похудевшей фигурой на благотворительном вечере

Lizzo / © Associated Press

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Рэперша Lizzo очень ждала Бал Института костюма Met Gala, чтобы продемонстрировать результаты своего экстремального похудения.

Для появления на главное событие модной индустрии рэп-исполнительница выбрала эффектный образ, продуманный до деталей. Перед фотокамерами она предстала в черно-белом корсетном платье-русалке с откровенным декольте, которое для нее создал бренд Christian Siriano. На плечах наряда висели белые рукава от пиджака, а подол был прикреплен с помощью пуговиц. Обута она была в туфли от Gianvito Rossi.

Lizzo / © Associated Press

А еще Lizzo сменила имидж – теперь она платиновая блондинка. Волосы звезды уложили в красивые объемные локоны.

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Lizzo / © Associated Press

Аутфит рэперша дополнила бриллиантовыми украшениями Smiling Rocks, макияжем с темно-бордовой помадой и длинным острым черно-белым маникюром.

Lizzo / © Associated Press

Напомним, на прошлогоднем Met Gala Lizzo появилась в странном наряде – прозрачном корсетном темно-нюдовом платье от Weinsanto, которое парижский дизайнер назвал vase dress – платье-ваза. Оно было украшено цветными лепестками цветов и имело вырез для лица.

Lizzo на Met Gala 2024 / © Associated Press