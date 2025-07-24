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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

В корсетном платье и в бриллиантах: американская звезда реалити в красивом образе появилась в Лос-Анджелесе

Эмма Эрнан любит носить наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эмма Эрнан

Эмма Эрнан / © Getty Images

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset - Эмма Эрнан - попала в объективы папарацци по дороге на ивент в Лос-Анджелесе.

Блондинка, как всегда, выглядела красиво. На ней было кремовое корсетное платье-бюстье длины миди с драпировкой на бедрах, отлично подчеркнувшее стройную фигуру Эммы.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Эмма Эрнан / © Getty Images

Лук Эрнан дополнила белыми босоножками на шпильках. Она сделала элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с коричневой помадой и пышными ресницами и молочный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-кольца, на шее – бриллиантовое ожерелье, а на руках – браслеты с бриллиантами, золотой браслет Cartier и кокетливые кольца.

Напомним, Эмма Эрнан в прозрачном платье и без бюстгальтера блеснула соблазнительной грудью на улицах Лос-Анджелеса.

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Дата публикации
Количество просмотров
139
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