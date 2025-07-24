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- Шоу-бизнес
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В корсетном платье и в бриллиантах: американская звезда реалити в красивом образе появилась в Лос-Анджелесе
Эмма Эрнан любит носить наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset - Эмма Эрнан - попала в объективы папарацци по дороге на ивент в Лос-Анджелесе.
Блондинка, как всегда, выглядела красиво. На ней было кремовое корсетное платье-бюстье длины миди с драпировкой на бедрах, отлично подчеркнувшее стройную фигуру Эммы.
Лук Эрнан дополнила белыми босоножками на шпильках. Она сделала элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с коричневой помадой и пышными ресницами и молочный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-кольца, на шее – бриллиантовое ожерелье, а на руках – браслеты с бриллиантами, золотой браслет Cartier и кокетливые кольца.
Напомним, Эмма Эрнан в прозрачном платье и без бюстгальтера блеснула соблазнительной грудью на улицах Лос-Анджелеса.