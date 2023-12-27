В корсетном платье, расшитом кристаллами: красивая Хлое Кардашьян на рождественской вечеринке

Все большое семейство Карадашьян-Дженнер праздновало Рождество в Лос-Анджелесе, в роскошном особняке Ким Кардашьян. Ее сестра, 39-летняя участница реалити-шоу и бизнесвумен – Хлое – выбрала для такого события гламурный образ, которым похвасталась в Instagram.

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Она надела бежевое корсетное платье от израильского бренда Galia Lahav, расшитое кристаллами, и дополнила его колье с крупным камнем от Lorraine Schwartz. Наряд эффектно подчеркнул пышные формы звезды.

Волосы Хлое оставила распущенными, сделав лишь легкие волны, а в макияже отдала предпочтение теплым оттенкам.

Напомним, ранее певица Николь Шерзингер примерила светлый парик с модным окрашиванием "тирамису". В комментариях под публикацией в Instagram фолловеры написали ей, что она стала похожа на Хлое Кардашьян.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

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